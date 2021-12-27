HÜDA-PAR lideri Yapıcıoğlu: 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınsın

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Evli olan kadınların evliliği 25 yıl sürdürmeleri halinde onlara emeklilik hakkı tanıma imkânı getirilmelidir' görüşünü savundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'da "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

"Korkmaya gerek yok, evlilik konusunda biraz cesur olun" diyen Yapıcıoğlu, "Erken evlenen erken olgunlaşır ve mutlaka kişi, eş olarak seçtiği kişinin rızkıyla beraber geldiğini görmüştür. Biz HÜDA PAR olarak diyoruz ki, evliliği teşvik etmeliyiz. Gençlerimiz şu anda evlilikle ilgili korkutulmuş. Sadece evlenen her şey yoluna girecek şeklinde demiyoruz. Diyoruz ki, üniversite çağındayken henüz öğrenciyken evlenmek isteyene evli yurtlar yapın. İkincisi olarak diyoruz ki, maddi imkânsızlık nedeniyle evlenemeyen veya evlenmeye çekinen gençlere destek olun. Onlar için bir fon oluşturalım." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu şunları kaydetti:

"Şu anki mevcut kanunlara göre geriye mirasçı bırakmadan vefat edenlerin mirası devlete kalıyor. Yani kimsesi yok, çoluk çocuğu yok, eşi de yok. Mirası hazineye kalıyor. Biz diyoruz ki geriye mirasçı bırakmadan vefat edenlerin mirası, maddi imkânsızlık nedeniyle evlenemeyen gençlerin faydalanacağı o fona aktarılsın diyoruz. Bu yetmez. Üzerine başka kaynaklarda oluşturun, o fona başka bazı ilaveler yapmak lazım. Bu konuda evlenemeyen gençlere destek çıkmak lazım

Eğer siz toplumun yapısını korumak istiyorsanız aileyi ayakta tutmanız lazım. Birileri ısrarla çok sapıkça şeyler söyleyip Allah'ın lanet ettiği veya çirkin bir hayasızlık olarak tarif ettiği fiilleri gerçekleştirmek için tuhaf tuhaf aile yapılarından bahsediyorlar. Ya da tek ebeveynli aileler diyorlar. Ya da eşcinsel evlilikler bir statüye kavuşsun diyorlar. Evlilikler bir kadın ve erkeğin bir araya gelerek oluşturulabilecek bir şeydir.

Mevcut ailelerin ayakta kalması için bir çaba olmalı hem de yeni ailelerin korunması için bir teşvik olmalıdır. Bununla ilgili diyoruz ki, vergi düzenlemeleri yapılırken çalışan, evli olanlardan vergi alınmamalı, çocuklu olan ailelere çocuk bakımı için ekstradan para desteği sağlanmalı, evli olan kadınların evliliği 25 yıl sürdürmeleri halinde onlara emeklilik hakkı tanıma imkânı getirilmelidir.

Anne ve babasından bir emekli maaşı kalmışsa ve kadın eşinden boşanırsa babasından ya da annesinden kalma emekli maaşını alabiliyor. Ama eğer evliyse alamıyor. Bu da boşanmaları teşvik edici bir şeydir. Kendi elimizle kendi altımızı oyuyoruz. Evlilik teşvik edilmelidir. Çok kişi gençlerimize iş, aş diyor. Bizde gençlere iş, aş ve eş diyoruz. Mutlaka bu soruna toplum olarak eğilmemiz lazım. Gençlerimizi yanlış, gayr-ı meşru yollara sapmadan kendi nesillerini devam ettirebilecek bir yol açmamız gerekiyor diyoruz"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.