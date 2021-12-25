HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Ölçümüz İslam

Adana’da temaslarını sürdüren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “İstişare mekanizmasını bir emir olarak telakki ediyoruz. Ölçümüz İslam” dedi.

Adana'da temaslarını sürdüren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün iş insanlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğin ardından toplantıda bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, istişarenin önemine dikkat çekti.

“Memleket meseleleriyle ilgili görüş alışverişlerinde bulunuyoruz”

Yaklaşık 5 aydır memleketi gezip toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini belirten Yapıcıoğlu, “Memleketin doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine aşağı yukarı 40 civarında şehrimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz yerlerde toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelip onları, sorunlarını dinlemek, memleket meseleleriyle ilgili görüş alışverişlerinde bulunmak; bize dair merak ettikleri varsa, soruları varsa onları cevaplandırmak ve bu şekilde belki memleket meselelerine ve çözüm önerileri geliştirme konusunda hem görüşlerimizi hem de bakış açımızı biraz daha zenginleştirme fırsatını buluyoruz.” dedi.

“Ölçümüz İslam'dır”

Bugünkü ziyaretini ise Adana'ya yaptığını ifade eden Yapıcıoğlu, “Bugünde Adana'da bazı temaslarda bulunduk. Esnaf ziyareti yaptık. Bazı eğitimci kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu akşamda siz değerli iş insanlarıyla bir aradayız. İnşallah yarın ve öbür gün temaslarımız devam edecek. 2012 yılının aralık ayında yola çıkarken kuruluş dilekçemizi verdiğimiz andan itibaren mütemadiyen tekrar ettiğimiz bir şey var. Nedir o? Yola çıkarken dedik ki ölçümüz İslam'dır.” diye konuştu.

“İstişare mekanizmasını bir emir olarak telakki ediyoruz”

Konuşmasının devamında “İmkânlarımız ölçüsünde yapabildiğimiz kadar hayatımızın her alanında o çerçeve içerisinde kalmaya gayret sarf ediyoruz.” diyen Yapıcıoğlu, “Bizim inancımızın bizden istediği şeylerden bir tanesi de istişaredir. Biz istişare mekanizmasını kesinlikle bir emir olarak telakki ediyoruz ve mutlaka her işimizde etrafımızdaki insanlarla istişare etmeye gayret sarf ediyoruz. Eğer karar alacağımız husus sadece bizim partimizi, teşkilat yapımızı ilgilendiren bir şeyse elbette parti içerisinde bu istişare mekanizmalarımız vardır ve oralarda işletmek suretiyle istişare ediyoruz ve en doğru kararı almaya çalışıyoruz. Ama eğer karar alacağımız hususta bizim dışındaki insanlar da etkileniyorsa o zaman istişare halkımızı biraz daha genişletmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

“Söyleyecek sözü olanların fikirlerinden de

istifade etmeye çalışıyoruz”

Konuşmasının devamında Yapıcıoğlu, şunları söyledi: “Hangi partinin mensubudur veya hangi sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürütüyor, memlekette hangi alanlarda hizmet ediyor ona bakmayacağız. Bütün kardeşlerimizi, Allah'ın bize kardeş ilan ettiği herkesle biz istişarelerimizi yaptıktan sonra Rabbimizden bizi en doğruya ulaştırmasını temenni edeceğiz. Ama bunun için önce esbaba tevessül etmemiz lazım, onun bizden istediği şartları yerine getirmemiz lazım. Bu nedenle gittiğimiz her yerde söyleyecek sözü olan insanlarımızla bir araya gelip onların fikirlerinden de istifade etmeye çalışıyoruz.”

Kaynak: İLKHA, Doğruhaber Gazetesi

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