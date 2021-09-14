HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan ittifak açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 2023 seçimlerinde ilkelerine uygun bir ittifakta yer alabileceklerini bildirdi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 2023 seçimlerinde ilkelerine uygun bir ittifakta yer alabileceklerini bildirdi.

Yapıcıoğlu, Bursa'da bir kafede düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Hükümetin tarım politikalarında attığı bazı adımların yerinde olduğunu belirten Yapıcıoğlu, alım gücüyle ilgili yapılması gereken çalışmalar olduğunu söyledi.

Bursa'da esnaf ve iş adamlarıyla da görüştüğünü aktaran Yapıcıoğlu, sıkıntıları dinlediğini ve çözülmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Bir gazetecinin, seçim barajı ve ittifak konusundaki sorusunu yanıtlayan Yapıcıoğlu, seçim barajının sıfıra indirilmesi talebinde bulundu.

Mevcut sistemin siyasi partileri ittifaka zorladığı görüşünü savunan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir partinin 'Ben ittifaksız da iktidar olabilirim' diyemeyeceğini görmek mümkün. Bu yetmezmiş gibi bir de seçim barajı var. Seçim barajı da baraja takılma ihtimali olan partileri, 'Siz ya Parlamento'da temsil edilmeyeceksiniz ya da bir ittifakın içinde kendinize bir yer bulmalısınız' diye dayatıyor partilere. Bu dayatmalar doğru bir şey değil fakat sistem bu olduğu müddetçe partilerin birbirleriyle ittifak yapmaları en güçlü ihtimal. 2018 seçimlerinde herhangi bir ittifakta yer almadık. Kendi logomuzla, kendi adaylarımızla müstakil olarak seçimlere katıldık, baraj dolayısıyla Meclis'te temsil edilemedik. 2023 seçimlerinde herhangi bir ittifakta yer alır mıyız? İlkesel olarak eğer bizim ilkelerimize uygun bir ittifak olursa yer alabiliriz ama bu, seçim barajının haksız olduğu, adaletsiz olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bizim şimdiden herhangi bir ittifaka angaje olma durumumuz yok."

Basın toplantısında, partinin il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri hazır bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.