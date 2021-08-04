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TIMETURK / POLİTİKA / Hilal Kaplan'dan ''darbe'' iddiası: Garip bir hareketlilik var

Hilal Kaplan'dan ''darbe'' iddiası: Garip bir hareketlilik var

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 'Darbe olasılığını, 15 Temmuz'dan dört ay önce yazdığımda da paranoyaklıkla suçlandığım için yine aynı numarayı uygulayacaklardır. Ama garip bir hareketlilik var, benden söylemesi' ifadelerini kullandı.

1 Gün Önce
2021-08-04 13:33:58
Hilal Kaplan'dan ''darbe'' iddiası: Garip bir hareketlilik var

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Biz hazırız" başlıklı yazısında, darbe hazırlığı olduğu tahmininde bulundu.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Dış İlişkiler Konseyi'ne (Council on Foreign Relations - CFR) bahseden Kaplan, "Batı medyasını takip edenler, bu kurumda çalışan analist Steven Cook'un en Türkiye karşıtı üç yazardan birisi olduğunu bilir" diyerek yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"CFR analisti Cook'un, Türkiye'deki geniş çaplı orman yangınları çıkmadan üç gün evvel, Foreign Policy'de 'Erdoğan rejimindeki çatlaklar büyüyor' başlığıyla çıkan makalesi dikkat çekici. Makaleyi özetleyen, FP resmi hesabından da paylaştıkları cümle şöyle;

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde kontrol kurma ve sürdürme kapasitesi zarara uğramış görünüyor. Bu da büyük çaplı protestolar, artan şiddet ve devletin zirvesindeki siyasi mücadeleler olasılığını artırıyor.'

"Sosyal medyadaki gayri milli hesapların FETÖ'yü açıktan savunma telaşı, AK Parti'ye yakın herkesi açık açık infaz edeceklerini söylemelerine varan cüretleri, "Türkiye'ye yardım et" kampanyasındaki trol ağının yurt dışından beslenmiş oluşu... Bu ve benzeri tüm işaretler, bana geçirdiğimiz kışı ve unutmadığımız ayazları anımsatıyor" diye devam eden Kaplan, yazısının şu ifadelerle noktaladı:

"Darbe olasılığını, 15 Temmuz'dan dört ay önce yazdığımda da paranoyaklıkla suçlandığım için yine aynı numarayı uygulayacaklardır. Ama garip bir hareketlilik var, benden söylemesi... Gelmekte olan darbe girişimini tahmin ettiğim yazımın başlığı ile bitirelim; Biz hazırız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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