HDP resmen ittifaka katılıyor... 7’li masa bu ay ilan edilecek!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar “En büyük demokrasi ittifakını kuracağız. Kaos planlarına 'dur' diyeceğiz” dedi. Sancar’ın açıklamasıyla işaret ettiği ittifak, HDP’nin öncülüğünde kurulacak ve “7’li Masa” olarak anılan sol partiler eksenindeki birlik… TİP, EMEP, TÖP, EHP, Halkevleri ve SMF’nin oluşturduğu '7’li masa' ağustos ayının ikinci yarısında ortak bir deklarasyon yayınlayacak.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “İşsizlik almış başını gidiyor. Bütün inançlarla, bu ülkedeki bütün haklarla, bütün emekçilerle bir araya geleceğiz. En büyük demokrasi ittifakını kuracağız. Kaos planlarına 'dur' diyeceğiz. Buna sözümüz var, buna gücümüz yeter" dedi.

HDP tarafından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda miting düzenlendi. Yapılan mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, milletvekilleri Feleknas Uca, Musa Farisoğulları, Sezai Temelli, Dersim Dağ ve partililer katıldı.

“En büyük armağan barışı sağlamak”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, işsizliğin arttığını belirterek, "Bütün inançlarla, bu ülkedeki bütün haklarla, bütün emekçilerle bir araya geleceğiz. En büyük demokrasi ittifakını kuracağız. Kaos planlarına 'dur' diyeceğiz. Buna sözümüz var, buna gücümüz yeter. Bu muhalefet bu kısır döngüyü milliyetçilik yarışıyla kıramaz. Kim kıracak? Halkların eşitliğini hakların birlikte, gönüllü, yaşamını savunan bizler ve sizler kıracaksınız bu kısır döngüyü. Göreceksiniz, bu iktidar çaresizlik içerisinde yuvarlanacak ve büyük bir farkla önümüzdeki seçimlerde gidecek. Ama sadece iktidarı göndermekle yetinemeyiz. Bizim bu ülkeye verebileceğimiz en büyük armağan büyük barışı sağlamaktır. Bütün halklara barış sözü veriyoruz."

HDP 7'li masaya oturacak!

HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi, (TİP) Emek Partisi, (EMEP) Toplumsal Özgürlük Partisi, (TÖP) Emekçi Hareket Partisi, (EHP) Halkevleri (HE) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) oluşturduğu '7'li masa' ağustos ayının ikinci yarısında ortak bir deklarasyon yayınlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini ve iş birliğinin ilke ve hedeflerini içerecek deklarasyon, İstanbul'da düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantı ile kamuoyuna duyurulacak. Deklarasyon açıklamasında bugüne kadar “7'li ittifak” ve “7'li masa” olarak tarif edilen yapının kendisine bir de isim koyması bekleniyor. Kulislerde daha önce “Demokrasi İttifakı”, “Halk İttifakı” gibi öneriler dile getirilirken ittifakın ismi henüz netleşmedi.

Temel: Deklarasyon yayınlayacağız

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Gazete Duvar'a şu açıklamayı yapmıştı: 7'li ittifakın kendisini kamuoyuna duyuracağı ve deklare edeceği, amaçlarını da özetle ortaya koyacağı bir metin üzerinde çalışma yürütüyoruz. İçeriğine girmeden şunu söyleyeyim, metinde "‘Biz bu birlikteliği neden oluşturduk, Türkiye'deki temel sorunlara nasıl yaklaşım gösteriyoruz. Sorunlara çözüm perspektifimiz ne? Hangi yol yöntemle hareket edeceğiz?'" gibi sorulara yanıt olacak. Ayrıca 7'li ittifak deniyor ama ismi ne olacak? Bu ittifak mı, hareket mi, birliktelik mi? Bunun da tanımını yapıp kendini isimlendirecek. Ağustos'un ikinci yarısında, İstanbul'da güçlü bir tanıtım toplantısı ile bunu kamuoyuna, topluma duyurma hazırlığı var. İttifakın içinde yer alan tüm güçlerin imzasını attığı bir deklarasyon yayınlanacak. Birlikte bir fotoğraf ve elbette bir mesaj verilecek.