HDP: Patlamadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin HDP’den açıklama geldi.

İstanbul Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Bugün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.