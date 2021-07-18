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TIMETURK / POLİTİKA / HDP’nin kapatmaya karşı üç planı belli oldu

HDP’nin kapatmaya karşı üç planı belli oldu

Kapatma davasında savunma hazırlayan HDP’nin A planının ‘Partiyi savunmak, kapattırmamak’ olduğu, olası bir kapatma durumu için de B ve C planlarını konuşmaya başladığı belirtildi.

14 Dakika Önce
2021-07-18 14:03:15
HDP’nin kapatmaya karşı üç planı belli oldu

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HDP'nin kapatmaya karşı üç planı belli oldu. HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davada savunma için takvim işlemeye başladı.

Gazete Duvar'ın ‘Duvar Arkası' bölümündeki kulis haberine göre, A planını ‘Partiyi savunmak, kapattırmamak' olarak belirleyen HDP, olası bir kapatma durumu için de B ve C planlarını konuşmaya başladı.

HDP'li bir yöneticiye göre kapatma kararı çıkarsa B Planı, HDP'nin bileşeni olan partilerden birisinin çatısı altında seçime gitmek olacak. Ancak belirlenecek bu partinin HDP fikriyatının ana unsurlarından olan çoğulculuğu yansıtması için hem tüzüğünde hem de isminde değişiklik yapılması için kongreye gidebileceğine işaret ediliyor.

Bir başka partiye geçişle ilgili sorun yaşanması durumunda ise C planı devreye girecek. Bu plan da bağımsız adaylarla seçime girmek olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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