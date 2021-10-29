HDP'lilerden Öcalan'a verilen volta cezasına ''voltalı'' tepki

HDP Gençlik Meclisi, PKK lideri Öcalan'a verilen 'volta' cezasını Sanat Sokağı’nda volta atarak protesto etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyeleri, PKK lideri Abdullah Öcalan'a 2018'de verilen "volta" cezasını Van'da protesto etti. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen HDP'liler, sokakta volta atarak, Öcalan'a verilen volta yasağını protesto etti.

HDP'liler 27 Ekim'de de Diyarbakır'da Ulu Cami önünde volta atarak, cezaya tepki göstermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.