DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Ahmet Faruk Ünsal nereli kaç yaşında?
Balık yağları çocukları şişmanlatıyor mu?
Extracurricular nasıl izlenir? Extracurricular Netflix'te var mı? Extracurricular konusu nedir?
Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?
HDP'lilerden Öcalan'a verilen volta cezasına ''voltalı'' tepki
“Zincir marketler halkı aç bırakmadı”
Cildinizdeki kırışıklıklara moringa yağı sürerseniz...
Avrupa’da enflasyon 13 yılın zirvesinde
Şair İsmet Özel: Aklınızı bit coin kurcalıyor
Reçelin içine tereyağı koyarsanız...
Aile Bakanlığından evli ve bekarlar için farklı vergi önerisi
29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı?
Neden karın şişliği yaşıyoruz?
29 Ekim Konya ulaşım ücretsiz mi? Konya'da 29 Ekim'de otobüs, tramvay ücretsiz mi?
Kazakistan'da 6. Türk Filmleri Haftası başladı

TIMETURK / POLİTİKA / HDP'lilerden Öcalan'a verilen volta cezasına ''voltalı'' tepki

HDP'lilerden Öcalan'a verilen volta cezasına ''voltalı'' tepki

HDP Gençlik Meclisi, PKK lideri Öcalan'a verilen 'volta' cezasını Sanat Sokağı’nda volta atarak protesto etti.

24 Dakika Önce
2021-10-29 14:18:44
HDP'lilerden Öcalan'a verilen volta cezasına ''voltalı'' tepki

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyeleri, PKK lideri Abdullah Öcalan'a 2018'de verilen "volta" cezasını Van'da protesto etti. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen HDP'liler, sokakta volta atarak, Öcalan'a verilen volta yasağını protesto etti.

HDP'liler 27 Ekim'de de Diyarbakır'da Ulu Cami önünde volta atarak, cezaya tepki göstermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş