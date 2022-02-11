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HDP'li siyasetçi: 'Kandil de HDP de tıkandı...'
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TIMETURK / POLİTİKA / HDP'li siyasetçi: 'Kandil de HDP de tıkandı...'

HDP'li siyasetçi: 'Kandil de HDP de tıkandı...'

Gazeteci Mahmut Övür, HDP içerisindeki siyasi tartışmalara dair bazı HDP’lilerin görüşlerine yazısında yer verdi

1 Saat Önce
2022-02-11 23:42:31
HDP'li siyasetçi: 'Kandil de HDP de tıkandı...'

HDP içinde derin bir siyasi hesaplaşma var ve kriz yaşanıyor” diyen gazeteci Övür, “Bunun en önemli nedenlerinden biri de arkasına saklandıkları silahlı gücün yani Kandil'in artık gücünü kaybetmesidir” diye yazdı.

Sabah gazetesi yazarı Övür, "HDP içinde Öcalan tartışması" başlıklı bugünkü yazısında görüşlerine yer verdiği bazı HDP'lilerin şu ifadelerine dikkat çekti:

Bir HDP'li aynen şöyle diyor:

"Arkasında silahlı güç olmadığı için artık bizimkiler yelkenleri indirmiş durumda. Öyle üst perdeden konuşan yok. Sadece şu örneğe bakın, AKP iktidarının bugüne kadar yaptığı TRT Kürdi veya seçmeli ders gibi açılımlara bizim parti hiç destek vermedi, hep karşı çıktı. Oysa şimdi seçmeli derse bile razılar..."

Gerçekten de eski eşbaşkan Sezai Temelli, Öcalan'ın avukatı PM üyesi Doğan Erbaş gibi çok sayıda HDP'li, geçmişte yüzüne bakmadıkları seçmeli ders için halka çağrı yapıyor.

“Silahın hükmü kalmadı, tıkandılar”

O kampanyaya katılanlardan HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü aynen şöyle diyordu: "Şimdi Türkiye'deki okullarda Kürtçe seçmeli dersler var. Halkımızın bu dersleri tercih etmesini istiyoruz. Kürtçe dersleri boş bırakmayalım. Dilimiz kimliğimiz, onurumuzdur."

Konuştuğum HDP'li yetkili bu örnekleri verdikten sonra sözü Öcalan'a getiriyor ve şöyle diyor:

"İçinden geçtiğimiz bu süreçte, Kandil de HDP de yeni bir siyaset üretemiyor. Tıkandılar... Bunu Öcalan açar mı göreceğiz ama şu çok net: Artık herkes silahın hükmünün kalmadığının farkında."

HDP'li yetkiliye göre, Kandil'in içeride ve dışarıda yok hükmünde olması, Demirtaş ve Kandil işbirliğinin Öcalan'ı İmralı'ya gömmesi ve nefes alacak yeni bir siyaseti ortaya koyamamaları Öcalan'ın şansını artırıyor. Olası bir müdahale sadece HDP'yi değil mevcut ittifak hesaplarını da altüst eder.

Sabah .

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