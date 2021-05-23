HDP'li Sancar: Ortak aday çıkaralım

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar cumhurbaşkanlığı tartışmaları ile ilgili Halk Tv'de konuştu. Sancar, “Diyalogla ortak aday belirlemenin doğru olacağını düşünüyoruz' dedi.

HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de yayınlanan Suat Toktaş'ın sunduğu Özel Röportaj programında konuştu. Erken seçim ihtimaline dair konuşan Sancar, “Milletvekilliği seçimi için ittifak arayışımız yok, talebimiz yok. Bizim kendi ittifaklarımız var. 2018 seçimlerine de ittifaklarımızla girdik, yine böyle gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için diyalogla ortak aday belirlemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Partimizde ortak aday seçeneğinin daha doğru olacağı eğilimi var” ifadelerini kullandı.

Sancar şöyle konuştu:

“Önerilecek isimlerin Türkiye'de en geniş demokratik mutabakatla kabul görmesini sağlayacak katılımcı yöntem öneriyoruz. Bize önerilen isimleri biz tartışalım. Aday belirlemeden önce, ortak temel ilkeleri önce konuşacağız. Aday sonra konuşulacaktır. Adayları işçi sendikalarına, meslek örgütlerine soralım. Bizim demokrasi ittifakı çağrımıza kulak asmayanlar, iktidarın manipülasyonlarından etkilenenler vebal altında kalırlar. Bizim derdimiz ikbal, makam ya da maddi kazanç değildir. Nitelikleri, ilkeleri ve bugünden yarına olacak geçiş sürecini konuşalım.”

“Kimse HDP, yedek güçtür demesin”

Millet İttifakı'nın çıkardığı adaya oy verip vermeyeceklerini açıklayan Sancar, bu soruyu bugünden konuşmanın yanlış olacağını söyledi. “Yaşadığımız bu çöküşü, sömürüyü hukuksuzluğu gidermeyecek bir tabloyla karşılaşırsak kimse HDP'nin sonuçlardan sorumlu olacağını söylemesin. Biz seçim yokken ilkeleri konuşuyoruz. Kimse HDP, yedek güçtür demesin” ifadelerini kullandı.

Sancar, Selahattin Demirtaş'ın aday olup olmayacağı yönündeki soruya “Gündeme gelebilir ama bütün bunları biz en tabandan yukarıya kadar tartışırız” cevabını verdi.

Sancar şöyle devam etti:

“Demirtaş, bu mücadeleye katkısı olan çok değerli bir arkadaşımızdır. Fakat bu parti şahıslardan ibaret olamaz ve şahıslarla tartışılamaz. Demirtaş kendi şahsına bir şey istemediğini söylemiştir. Bizim işleyişimiz bellidir. Ortak aday üzerinde tartışacağımız zaman en tabandan en yukarıya kadar tartışacağız.”

Kılıçdaroğlu: HDP'yi düşmanlaştırıyorlar

Önceki gün Twitch'ten yayın yapan 'Jahrein'in programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. HDP bir siyasi parti. Meclis'te grubu var. Başkanvekili var. HDP ile bir ittifakımız yok" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.