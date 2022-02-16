HDP'li Sancar İYİ Parti'ye yüklendi: HDP'yi düşmanlaştırmak tehlikeli sonuçlar doğurur

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti’ye yüklenerek, “HDP’ye karşı düşmanca tutum takınan bir zihniyetin Türkiye’de demokrasiye katkı sunma iddiasının herhangi bir inandırıcılığı yoktur” dedi.

Sancar, altı muhalefet partisi liderinin yuvarlak masa toplantısı özelinde gündemi değerlendirdi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti'nin lideri ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmalarını da içeren anayasa taslağını, seçim ve seçim güvenliği, ittifak gibi konuları görüşmek üzere 12 Şubat'ta Ankara'da yaklaşık altı saat görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday belirlenmesi, ‘demokrasiye geçiş' gibi konularda katkı sunmak istediğini daha önce dile getiren HDP'den ‘altılı toplantı'ya dair ilk eleştiri yine Sancar'dan gelmiş, daha sonra eş başkan Pervin Buldan “Bizi yok sayanları zamanı geldiğinde biz de yok sayarız” demişti.

BBC'den Ayşe Sayın'a konuşan Sancar, altı liderin çalışması Meclis seçimlerine dönük bir ittifak niyetiyle yapılıyorsa, burada yer almalarının gereği olmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Şayet cumhurbaşkanlığı seçimi ortak aday tartışması üzerinden gelişecekse, HDP olarak talebimiz, bu çerçevedeki konuların bizimle kamuoyuna duyurularak, açık, doğrudan ve şeffaf biçimde yürütülmesidir.”

‘GÖRÜŞÜYORUZ' DEMEK YETMEZ

Sancar, “O nedenle ‘HDP ile görüşüyoruz' demek yetmez. ‘HDP'yi meşru görüyoruz' demek de yetmez. Esas olan, HDP'yle eşitler arası bir zeminde tereddütsüz, çekincesiz, doğrudan ve açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi kabul etmektir” diye konuştu.

İYİ Parti'nin HDP'nin kapatılması gerektiğine dair yaklaşımını eleştiren Sancar, muhalefet içinde ‘HDP'yi hoş tutalım, ama boş tutalım, yaklaşımını pişirenlerin farkında olduklarını' söyledi.

‘SÖZÜ DOLANDIRMAYA GEREK YOK'

Sancar şunları kaydetti: “HDP'yi ötekileştiren, hatta düşmanlaştıran yaklaşımlar çok tehlikeli sonuçlar doğurur. HDP'yi muhatap almayı kabul etmeyen, bunun da ötesine geçerek HDP'ye karşı düşmanca tutum takınan bir zihniyetin Türkiye'de demokrasiye katkı sunma iddiasının herhangi bir inandırıcılığı yoktur, olamaza da.

Eğer bu iktidara karşı demokratik bir alternatif oluşturulmak isteniyorsa, bunu Türkiye'nin geçmişten bugüne en derin sorununda iktidarın anlayışını aynen sahiplenerek yapılması mümkün değildir. Sözü dolandırmaya gerek yok: Kastettiğimiz, öncelikle ve özellikle İYİ Parti'dir. Düşünün ki, bu parti sözcüleri aracılığıyla ‘HDP kapatılmalıdır' bile diyebiliyor.”

Tepkisinin sadece İYİ Parti'ye dönük olmadığını dile getiren Sancar, şöyle devam etti: “Toplantıdan önce de pek çok kez dile getirdik. Altı muhalefet partisi bir araya geldiğinde, bu partilerin Türkiye'deki temel sorunlara dair gerçekten muhalif bir tutum sergilemesi beklenir. Muhalif olmak da iktidarın, Türkiye'deki temel sorunlara dair yaklaşımlarına karşı olmak ve demokratik çözüm önerileri sunmak anlamını taşır. Ancak bir parti, kurum veya çevre, Kürt sorunu, eşit yurttaşlık ve siyasal özgürlükler gibi en temel konularda dahi iktidarla aynı veya benzer anlayışı paylaşıyorsa biz bu yapıya muhalif diyemeyiz.

Böyle bir anlayışın ağırlık taşıyacağı bir ittifakın da Türkiye'ye bugünkünden daha iyi bir gelecek vaat etmesinin mümkün olmayacağını düşünüyoruz.”

‘TUZAK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı seçimlerinde ortak aday fikrine yakın olduklarını ancak bu konunun süreç içerisinde şekilleneceğini vurgulayan Sancar, aday belirlemekle ilgili kararın ‘Meclis seçimi için kurmakta olduğumuz demokrasi ittifakının bileşenleriyle tartışarak, bu ittifakta yer almayan demokrasi güçleriyle istişare ederek, parti tabanıyla diyalog içinde' alınacağını söyledi.

Sancar şöyle devam etti: “Şöyle yapılmazsa aday çıkarırız veya şöyle yapılırsa aday çıkarmayız gibi bir yaklaşımın, bu konuda yürütülebilecek kapsamlı ve derinlemesine tartışmaların önünü tıkayacağı kanaatindeyiz. O yüzden biz, demokrasiye, barışa ve adalete giden yolun tıkanmaması, aksine bu yolun genişlemesi için, mevcut şartlarda bir tuzak olarak gördüğümüz aday tartışmasına girmek istemiyoruz.”

Partisinin oy oranının yüzde 15'e doğru yükseldiğini söyleyen HDP lideri, cumhurbaşkanlığı için seçeneklerden birinin de kendi adaylarıyla seçime girmek olduğunu ifade etti. .