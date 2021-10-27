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TIMETURK / POLİTİKA / HDP'li Pervin Buldan tezkereye ''yanlışlıkla'' evet dedi!

HDP'li Pervin Buldan tezkereye ''yanlışlıkla'' evet dedi!

TSK'nın Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkereye karşı çıkan HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, oylamada yanlışlıkla 'evet' oyu verdi.

2 Saat Önce
2021-10-27 09:08:12
HDP'li Pervin Buldan tezkereye ''yanlışlıkla'' evet dedi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi.

Tezkereye; AK Parti, MHP, İYİ Parti 'Evet' oyu verdi.

Günlerdir 'Hayır' oyu kullanacaklarını vurgulayan ve muhalefete de açık çağrıda bulunan HDP, tezkereye hayır diyen partiler arasında yer aldı. CHP de tezkere için hayır oyu kullandı.

Tezkereye CHP ile birlikte karşı çıkan HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan ise oylamada yanlışlıkla 'evet' oyu verdi.

HDP'liler, Buldan'ın elini indirerek müdahalede bulundu. O anlar Meclis kameralarına yansıdı.

Kaynak: Star Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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