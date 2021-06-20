HDP'li Paylan'dan muhalefete 'İsrail' örneği: Gelin birleşelim

HDP'li Garo Paylan, muhalefete 'yeniden buluşalım' çağrısı yaptı. İsrail'de Netanyahu hükümetinin sona ermesi örneğinden çağrı yapan Paylan, 'Gelin asgari müşterekte tıpkı İsrail'deki gibi buluşalım.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Halk TV'de katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan HDP vekili Garo Paylan, muhalefet partilerine "yeniden birleşelim" çağrısı yaptı.

İsrail'de koalisyon hükümetinin 12 yıllık Binyamin Netanyahu hükümetini koltuğundan etmesi örneği üzerinden İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne tek tek çağrı yapan Paylan, "Muhalefet yeteri kadar cesaret göstermiyor. İYİ Parti ve CHP ile ayrıştığımız noktalar var. Ama ortaklaştığımız nokta, 'geleceğimizi kaybediyoruz.' düşüncesi" ifadelerini kullandı.

2023 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşme vurgusu yapan Paylan, "Gelin asgari müşterekte buluşalım, tıpkı İsrail'deki gibi" şeklinde konuştu.

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