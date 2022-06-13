HDP'li Gergerlioğlu'ndan Ümit Özdağ'a tepki: Emniyet ve bakanlığı uyardı!

HDP'li Gergerlioğlu, mültecilere yönelik yeni linç girişimlerine karşı Emniyet'i ve İçişleri Bakanlığı'nı uyardı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, 15 yaşındaki bir çocuğun Afgan göçmenlerden kaçarken araba çarpması sonucu hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Afgan göçmenlere tepkisine yanıt veren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Mülteci nefreti linç saldırılarına yol açıyor, bu olaydan sonra atık işçi depolarına yönelik linç girişimleri başlatılmış" dedi.

Ataşehir'e bağlı Yenisahra mahallesinde, Afgan göçmenlerden kaçan 15 yaşındaki bir çocuğun, dün araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. Haberin ardından Ümit Özdağ, "Selahattin Çelik, 10 gün sonra 15 yaşında olacaktı. Katili sadece 2 Afgan değil. Katillerin sınırdan geçmesine göz yumanlar, Sığınmacılar gitsin diyenlere “ırkçı” diyenler katillerin suç ortağı. Annesinin yüzüne nasıl bakacaksınız siz sözde insancıl Özde Türk düşmanları." açıklamasını yaptı.

"İSTANBUL EMNİYETİ'Nİ UYARIYORUM"

HDP'li Gergerlioğlu konuyu araştırdıklarını ve uyuşturucu batağına düşen 15 yaşındaki çocuğun kaçarken araba çarpması sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

Gergerlioğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mülteci nefreti linç saldırılarına yol açıyor. Önceki gün İstanbul'da 15 yaşındaki bir çocuk öldürüldü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ saldırının atık işçiliği yapan iki Afgan tarafından yapıldığını belirtti ve bundan sonra Ataşehir'deki atık işçiliğin depolarına saldırılar yapıldı. İnsanlar bıçaklandı. Bunlar linç saldırılarıydı. Bugün biz biz ayrıntılarıyla araştırdık. 2 Afgan işçi depolarına giderken bir grup gaspçı tarafından önleri kesiliyor. Olayın polise intikal etmesi üzerine gaspçılar kaçıyor ve bu gaspçılar arasında bulunan daha önceden anne ve babası boşanmış ve uyuşturucuya müptela olmuş bir çocuk arabanın çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Mesele bu, bundan sonra atık işçi depolarına yönelik bir linç girişimleri başlatılmış. İstanbul Emniyeti'ni uyarıyorum. Bu akşam da bu tür saldırıların olabileceğine dair duyumlar var. Atık işçileri son derece tedirginler. Bıçaklanan atık işçileri var. Yeni nefret saldırılarının olmaması için İstanbul Emniyeti'ni, İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Nefret söylemleriyle hareket eden Ümit Özdağ'ı da kınıyorum."