HDP'li Beştaş'tan Mansur Yavaş'a tepki! Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz

HDP Grup Başkanı Meral Danış Beştaş, Demirtaş'ın serbest bırakılması için 'İnşallah' demediği açıklanan Mansur Yavaş’ı eleştirdi: ‘İnşallah’ demekten bile imtina ediyorsanız, maşallah size, maşallah.

CHP'li belediye başkanlarının toplantısı için Van'a giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Vanlı bir yurttaşın “Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz” demesi üzerine Yavaş da “İnşallah” demişti. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise Yavaş'ın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen yurttaşa yanıt olarak "İnşallah" demediği açıklamasında bulunmuştu.

'İNŞALLAH KARŞISINDA AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYMUŞ'

Bu açıklamalar kamuoyunda tartışılırken bir tepki de HDP'den geldi. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, Sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili 'İnşallah demedim' diye açıklama yaptırmış. Belediye basın-yayın birimine hem de. Ya, ayıp ya. En ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basın-yayın birimi ‘İnşallah' karşısında açıklama yapma gereği duymuş” diye konuştu.

'İKTİDARIN POLİTİKASININ YANINDA

YER ALIYORSUNUZ DEMEKTİR'

Siyasetin cesaret işi olduğunu söyleyen Beştaş şöyle konuştu: “Sevgili Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve daha yüzlerce siyasetçi neden cezaevinde? İktidarın rehine siyaseti nedeniyle cezaevinde. Onları orada tutan siyasete karşı çıkmadan, karşı durmadan muhalif siyaset olmaz, olamaz. Eğer ‘İnşallah' demekten bile imtina ediyorsanız iktidarın rehine politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir. Maşallah size, gerçekten maşallah. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dik duruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır. ‘Verin bana yetkiyi' veya ‘Bize katılın' demekle de olmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekle ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir.”