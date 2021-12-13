HDP’li Ayhan Bilgen'den istifa açıklaması

HDP’li Ayhan Bilgen 'bir iki gün içerisinde' partisinden istifa edeceğini duyurdu.

Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya'nın sorularını cevaplandıran HDP'li Ayhan Bilgen, "HDP'den ayrıldınız mı?" sorusuna "Değerlendiriyorum. Çok uzak olmayan bir tarihte o beklentiye cevap vereceğiz" diye konuştu.

“İstifa edeceğim”

Ayhan Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

"HDP'ye bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim. Tam bir genel başkanlık olarak değil ama yeni bir süreç işlenecek. Bir siyasal arayış arıyoruz. 7 Haziran akşamının okumasında hata vardı. AK Parti tek başına iktidar olamadı. O gece deklere edilen ifadeler ortak tutumla yapılmadı. 1 Haziran'a giden süreç siyasetin tükenmesinden dolayı oldu. Kasım ayında arkadaşlarımız tutuklandı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.