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TIMETURK / POLİTİKA / HDP’li Ayhan Bilgen'den istifa açıklaması

HDP’li Ayhan Bilgen'den istifa açıklaması

HDP’li Ayhan Bilgen 'bir iki gün içerisinde' partisinden istifa edeceğini duyurdu.

17 Dakika Önce
2021-12-13 00:48:47
HDP’li Ayhan Bilgen'den istifa açıklaması

Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya'nın sorularını cevaplandıran HDP'li Ayhan Bilgen, "HDP'den ayrıldınız mı?" sorusuna "Değerlendiriyorum. Çok uzak olmayan bir tarihte o beklentiye cevap vereceğiz" diye konuştu.

“İstifa edeceğim”

Ayhan Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

"HDP'ye bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim. Tam bir genel başkanlık olarak değil ama yeni bir süreç işlenecek. Bir siyasal arayış arıyoruz. 7 Haziran akşamının okumasında hata vardı. AK Parti tek başına iktidar olamadı. O gece deklere edilen ifadeler ortak tutumla yapılmadı. 1 Haziran'a giden süreç siyasetin tükenmesinden dolayı oldu. Kasım ayında arkadaşlarımız tutuklandı."

hdp-istifa

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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