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TIMETURK / POLİTİKA / HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da arasında bulunduğu 13 HDP milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.

2 Saat Önce
2021-12-06 14:00:05
HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Beştaş'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli.

Gelen fezlekeler arasında Mensur Işık ile Dirayet Dilan Taşdemir'in ikişer dosyası bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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