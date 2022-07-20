HDP: Kürt sorununun çözümü Tahran’da, Moskova’da değil, bu topraklarda

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi muhtemel harekâta yönelik açıklama yaptı.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısında düzenlediği basın toplantısında gündemi ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günay, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceğini açıkladığı harekâta değinerek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan son zamanlardaki bütün diplomatik görüşmelerini bu bölgelere yapmayı düşündüğü saldırı odaklı gerçekleştirmektedir. NATO, ABD ve Rusya'yla yapılan tüm görüşmeler, Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına yapılacak saldırı izni yani Kürt kazanımlarını boğma amaçlıdır.

"KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ BU TOPRAKLARDA"

Kürt sorununun çözümünü, Bağdat'ta, Tahran'da, Moskova'da, Washington'da, başka başkentlerde bulamazsınız, çözüm bu topraklardadır, bu toprakların halklarının eşit ve özgür yaşam koşullarının yaratılmasındadır. Bu zirvelerden çıkan sonuçların hiçbiri Türkiye halklarının yararına değildir, şimdiye kadar bu zirvelerden çıkan sonuçlar acı ve gözyaşından başka bu halka ve topluma bir şey vermedi bundan sonra da vermiyor."

Günay, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali talebini reddetmesine ilişkin "Erkek yargı, adeta kadınların katline ferman çıkaran bir karara imza attı. Danıştay'ın davayı reddetmesi Türkiye'de yargının iktidarın politikalarına onay mercii olduğu, gerçek bir adaletin değil erkek adaletin işlediğini bir kez daha gözler önüne serdi." açıklamasını yaptı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ TEK ADAMIN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"

İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların mücadelesiyle kazanılmış en büyük hak olduğunu söyleyen Günay, Bu konuda son sözü ancak biz kadınlar söyleriz. HDP olarak Danıştay'ın verdiği hukuksuz kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesinin etkin uygulanması için şimdiye kadar kadın örgütleriyle birlikte alanlarda meydanlarda, mecliste mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesini tek adamın insafına bırakmayacağız." dedi.