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HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapıldı
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TIMETURK / POLİTİKA / HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapıldı

HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapıldı

HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

2 Saat Önce
2021-12-12 16:22:53
HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi yapıldı

Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın yanı sıra bazı milletvekilleri ile parti üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan Sancar, HDP'nin Türkiye'de ortak ve eşit yaşamanın güvencesi olduğunu savunarak, HDP'yi yaşatmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Sancar, yeni bir hikaye yazacaklarını anlatarak, ''Bu hikaye içinde umudun, sevincin, heyecanın, sevginin, saygının, erdemin, mutluluğun, eşit bölüşümün, kucaklaşmanın, dayanışmanın, hak ve adaletin olduğu büyük bir hikayedir. Biz bu hikayeyi yazacağız. Bu hikaye yeni bir yaşamın hikayesidir. Acılarımız, yaralarımız, ödediğimiz bedeller büyüktür. Evet, acılarımız var. Yaralarımız var. Ama bu yaraları birlikte sarmanın yolunu biliyoruz. Biz bu acıları süzdük, umut ve cesaret çıkardık. Nefretin diline, nefretin siyasetine değil, eşit, ortak, onurlu yaşamın hikayesine döndük yüzümüzü.'' diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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