HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan ittifak açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Mardin 4’üncü Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

“Biz bütün Kürdi partilerin bir araya gelebileceği bir ittifakı da istiyoruz. Sadece partilerin de değil; bütün platformların, kuruluşların, girişimlerin, doğduran doğruya vicdanlı bireylerin, insanların buluşacağı bir geniş demokrasi ittifakı istiyoruz” ifadelerini kullanan Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ittifak çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Göreceksiniz önümüzdeki seçimlerde HDP bu ülkede anahtar güç rolünü halkın oylarıyla da tescil edecektir. Anahtar derken kastettiğimiz şu: Biz bu ülkede savaşı besleyen o kilitlenmiş kapıları açıp oraya barışın çığlığını göndereceğiz. Suç imparatorluğu yaratanlara, savaş ekonomisini ve sömürü düzenini kilitli kapılarda sürdürmek isteyenlere karşı biz büyük, eşit, özgür ve onurlu yaşamın kapısını açacağız. Sorumlulukla ve özgüvenle bu hedefe doğru yürüyeceğiz. İnançların özgür olduğu, halkların eşit olduğu, emeğin onuruyla, emekçinin onuruyla, bütün insanların hakkıyla, hakettiğiyle yaşayabileceği bir geleceği inşa edeceğiz. Bizim iki seçeneğe mahkum olduğumuzu kim söylerse ona da kulak asmayın.”

Kaynak: Karar .