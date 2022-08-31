HDP’den yüzde 20 hedefi! “İttifakın bir Cumhurbaşkanı adayı olacak”

'HDP olarak yüzde 15 bandındayız. İttifak olarak yüzde 20'yi hedefliyoruz' diyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ittifakın bir Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) çağrısıyla bir araya gelen Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Emek Partisi (EMEP), ittifak kararı aldı.

Millet İttifakı'nda aday tartışmaları sürerken 'Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu.

Yüzde 15 bandındayız, ittifak 20'yi hedefliyor!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Artı TV'de katıldığı bir yayında HDP'nin oy oranını ve hedef oy oranlarını açıkladı.

Beştaş, "HDP olarak yüzde 15 bandındayız. İttifak olarak yüzde 20'yi hedefliyoruz" dedi.

Doğal olarak ittifakın bir adayı olacak

Öte yandan ittifakın Cumhurbaşkanlığı adayı çıkaracağını dile getiren Beştaş, "İttifak içinde Cumhurbaşkanlığı adayını değerlendirmedik. Seçimleri kapyasan bir ittifak olduğu için önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Doğal olarak ittifakın bir adayı olacak" ifadelerini kullandı.

Ancak Beştaş'ın açıklamaları kafalarda soru işaretlerine neden oldu… Ankara'da konuşulan senaryolara göre; HDP ve 'Emek ve Özgürlük İttifakı' aday çıkarmayıp, Millet İttifakı'nca gösterilen Cumhurbaşkanı adayına destek verecek.