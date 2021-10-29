HDP’den muz yiyen göçmenlerin sınır dışı edilmesine tepki

HDP, sosyal medyadaki bir sokak röportajında Suriyelilere yönelik “Ben muz yiyemiyorum” diyen kişiye tepki göstermek için muz yerken paylaşım yapan 7 kişi hakkındaki sınır dışı kararına tepki gösterdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcüleri Gülsüm Ağaoğlu ve Veli Saçılık‘ın imzasıyla yayınlanan açıklamada, ”Göçmenleri ekonomik ve sosyal krizin sebebi gibiymiş gösteren propagandaya hem iktidar hem de kimi muhalif partiler ortak oluyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara Altındağ'da göçmenlere yönelik gerçekleştirilen ırkçı linç girişiminden bugüne devletin göçmenlere karşı tutumu belirgin biçimde sertleşmeye başladı. Linç girişimlerini engellemesi ve suç işleyenleri tespit ederek gerekli cezaları almalarını sağlaması gereken yetkililer, aksine göçmenleri sebepsiz yere gözaltına alarak, Geri Gönderme Merkezlerinde hapsederek ve işkenceye varan uygulamalara maruz bırakarak suç işliyor.

Uluslararası anlaşmaları ve insan haklarını hiçe sayan bu anlayış ‘onlar misafir, misafirler haddini bilecek' üstenci yaklaşımıyla göçmenlerin yasal haklarını keyfi biçimde ortadan kaldırıyor. En son bir sokak röportajında mülteciler için söylenen ‘Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar' sözleriyle dalga geçmek için muz yedikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan 11 Suriyeli genç İstanbul'un farklı ilçelerinde gözaltına alındı ve gençlerin gözaltına alınma görüntüleri basına servis edildi.

'LİNÇ SALDIRILARINA ZEMİN HAZIRLIYOR'

Bütün siyasal, hukuksal ve ekonomik haklardan mahrum bırakılan göçmenler ‘bir eli yağda, bir eli balda vatandaşın olanaklarını tüketen asalaklar' olarak lanse ediliyor. Kölelik koşullarında çalıştırılan, emeği sömürülen, yaşam güvencesi bile olmayan göçmenlere karşı yürütülen yalan propaganda yeni linç saldırılarına zemin hazırlıyor.

Göç İdaresi Başkanlığının, göçmenlerin sorunlarını çözmek yerine ‘provokatif amaçlı muz yeme eylemi' gibi yeni suçlar icat ederek göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurması göçmen haklarının keyfiyetle ortadan kaldırıldığına müstesna bir örnektir. Göçmenlerin kendi hakları üzerinde süre giden tartışmaya katılma, görüşlerini ifade etme ve eleştiri yapma hakları Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin güvencesi altındaki temel insan haklarındandır.

'BAŞLI BAŞINA HAK İHLALİ'

Bu hakkı kullandıkları için sınır dışı edilmeleri başlı başına hak ihlalidir. Türkiye'nin de taraf olduğu hatta körüklediği Suriye'deki savaş devam ederken ‘muz yeme videosu' bahane edilerek göçmenler ölüme terk edilemez. Bu işlem açıkça yaşam hakkına ve temel insan haklarına karşı suç işlemek anlamına gelir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Esenyurt'ta yapılan bir sokak röportajında Suriyeli sığınmacıları hedef gösteren bir kişi “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” dedi. Bu ifadelere tepki gösteren bazı Suriyeliler muz yerken ki görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımlar üzerine harekete geçen polis, sosyal medyada paylaşım yapan 31 kişiyi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine operasyon yaptı.

11 Suriyeli gözaltına alındı. 7 Suriyeli hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama” suçunda işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine gönderildi.

Göç İdaresi yaptığı açıklamada, “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…' söylemi sonrası sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı muz yeme içerikli video ve paylaşımın yapılmasının ardından yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandı” ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.