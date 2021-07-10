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HDP'den kapatılmaya karşı savunma hazırlığı
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TIMETURK / POLİTİKA / HDP'den kapatılmaya karşı savunma hazırlığı

HDP'den kapatılmaya karşı savunma hazırlığı

HDP, partinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesine karşı savunma hazırlıklarına başladığını bildirdi.

35 Dakika Önce
2021-07-10 14:35:52
HDP'den kapatılmaya karşı savunma hazırlığı

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HDP, partinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesine karşı savunma hazırlıklarına başladığını bildirdi.

HDP'den yapılan açıklamada, kapatma davasına ilişkin iddianame ve 70 klasörlük eklerinin dün partiye tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Partimize karşı siyasi bir saldırı niteliği taşıyan iddianameye karşı Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz öncülüğünde, demokrasiden yana dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu savunma ekibi, sadece HDP'yi değil, demokrasiyi, hukuku savunacak kapsamlı siyasi savunmayı hazırlıyor." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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