HDP’den İyi Parti’ye: Sizinle aynı masada oturmayız!

HDP’den İyi Parti’ye tepki niteliğinde açıklama geldi. İyi Parti’nin isim vermeden eleştirildiği HDP bildirgesinde, “Demokrasi ve milliyetçilik ikileminde demokrasiyi dışlayanlarla, kendi küçük siyasi ikballerini halkların ikbalinin önüne koyanlarla HDP’nin aynı masada olması beklenemez” denildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in “HDP'ye elbette bakanlık verilebilir” açıklaması sonrası 6'lı masada kriz unsuru olan HDP'den İyi Parti'ye tepki niteliğinde açıklama geldi. HDP Parti Meclisi 10-11 Eylül'de düzenlediği toplantının sonuç bildirgesinde AK Parti ve MHP'ye ek olarak İyi Parti de sert bir şekilde hedef alındı.

“Milliyetçilik ikileminde demokrasiyi dışlayanlara HDP'nin aynı masada oturması beklenemez”

İyi Parti'nin isim vermeden eleştirildiği bildirgede, “Demokrasi ve milliyetçilik ikileminde demokrasiyi dışlayanlarla, kendi küçük siyasi ikballerini halkların ikbalinin önüne koyanlarla HDP'nin aynı masada olması beklenemez” denildi.

Türkiye'nin iki ittifak arasına sıkıştırılamayacağı belirtilen açıklamada, millet ittifakının kapsayıcılıktan uzak olduğu söylendi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Demokrasi ve milliyetçilik ikileminde demokrasiyi dışlayanlarla, kendi küçük siyasi ikballerini halkların ikbalinin önüne koyanlarla HDP'nin aynı masada olması beklenemez. HDP emek, özgürlük, demokrasi, adalet ve eşitlik ayakları üzerinde inşa edilen bir zeminin ittifak ve öncü gücüdür. Millet İttifakının kapsayıcılıktan uzak ve ürkek tavrı, AKP-MHP ittifakının siyasi tuzağına düşme anlamına gelmektedir. Çünkü bu yaklaşım, iktidarın kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı siyasetine hizmet etmektedir. Oysa 7, Haziran, 24 Haziran ve 31 Mart seçimleri iki kutuplu siyaset tarzının nasıl mahkûm edilebileceğini net olarak göstermiştir. HDP'nin bu seçimlerdeki çoğulculuğu esas alan ve demokrasiyi örgütleyen politika tercihleri bir yandan AKP-MHP ittifakının baskıcı iktidarını zayıflatmış, rant kaynaklarını elinden almış diğer yandan ise iktidarı desteklemeyen tüm kesimlere başarmanın hangi yöntemlerle ve cesaretle olabileceğini göstermiştir. Bu kapsamda 2019 yılında yapılan seçimler ve dahası Türkiye'nin yakın siyasi geçmişi, HDP'nin kilit parti olduğu gerçekliğini kanıtlamaktadır.”

“İktidarın mayası Kürt düşmanlığı!”

“Kuşkusuz ki, mevcut iktidarın mayası Kürt düşmanlığıdır” denilen açıklamada “AKP-MHP iktidarı işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, engellilerin, doğa ve insan hakları savunucularının bütün kazanımlarına darbe vurarak toplumun nefes borularını kesmeye çalışmaktadır” denildi. .