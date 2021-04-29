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HDP'den CHP'ye ''soykırım'' tepkisi: Haddinizi bilin!

HDP'li Ebru Günay, CHP Sözcüsü Öztrak'ın HDP'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi

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29.04.2021 09:42:45
HDP'den CHP'ye ''soykırım'' tepkisi: Haddinizi bilin!

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bildirisinde “Ermeni soykırımı” ifadesini kullandığı için isim vermeden HDP'yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla' eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a, HDP'li mevkidaşı Ebru Günay'dan yanıt geldi. HDP Sözcüsü Günay, Öztrak'a, “Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz” diyerek tepki gösterdi.

Öztrak, HDP'ye yönelttiği eleştirisinde “Bir sözümüz de, emperyalist tezlere sarılıp bu ülke topraklarında siyaset yaptıklarını zannedenlere. Rahmetli Hrant Dink'in şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır: ‘Bu sorun emperyalistlerin elinden alınmalı, Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak, kardeşçe çözmelidir.' Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi böyle bir siyaseti her zaman sandıkta buruşturup çöpe atar. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez” demişti.

GÜNAY'DAN TEPKİ

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, Öztrak'a yanıt Ebru Günay'dan geldi. Günay, sosyal medyadan tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan