HDP'den AK Parti'nin ziyaretine ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Meclis grup toplantısında AK Parti’nin ziyaretinden sonra oluşan tartışmalarla ilgili konuştu.

Sancar, AK Parti'nin HDP ziyaretine ilişkin "İlk sözüm AKP'ye; önce bir karar versin AKP. Yürütmeyi veya kabineyi kim temsil ediyor? Adalet Bakanı mı, İçişleri Bakanı mı? AKP, Adalet Bakanı ve grup başkanvekillerini gönderiyor, ertesi gün İçişleri Bakanı bize saldırılarını, hakaretlerini yükseltiyor. Önce karar verin" dedi.

“Adalet Bakanlığı'nın başkanlığında AKP heyeti grubumuzu ziyaret etti ve kıyamet koptu” diyen Sancar, “Bakalım bu kıyamette neler var. Neden bu kadar fırtına koparılıyor. Ardından spekülasyonlar başladı. Görüşmenin konusu belli. AKP heyeti başörtüsü meselesiyle ilgili teklifi anlatmak ve destek istemek için diğer partiler gibi bizim partimizi de ziyaret etti. Görüşmeyi yürüten arkadaşlarımız da kendilerine temel ilkelerimizi hatırlattı ve bu teklifi eş başkanlar aracılığıyla kurullarımıza taşıyacağımızı belirtti. Buraya kadar sorun var mı? Sorun var diyor bazıları. Bizim ilkelerimiz belli. Daha önce yaptığımız açıklamalar da ortada. Bizler demokratik işleyişi esas alan bir partiyiz. Elbette bize gelen bir teklifi kurullarımızda tartışmadan görüş açıklamayız. Eş başkanların dahi kurul kararı olmadan bir konuda bağlayıcı bir karar açıklaması geleneğimizde yok. Bizler açısından karmaşık bir durum yok. Asıl karmaşa başkalarının kafalarında ve zihniyetlerinde.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası HDP'nin AKP ile iş birliğine hazır olduğunu iddia edenlere de tepki gösteren Sancar, “Bu iktidara; kurduğu ve yerleştirmeye çalıştığı rejime karşı en etkili muhalefeti biz yürütmüyor muyuz? Korunaklı sığınaklarda yer kaparak değil, bedel ödeyerek yürütüyoruz bu mücadeleyi... Eski Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, on binlerce yoldaşımız, belediye başkanlarımız bu mücadeleyi kararlılıkla yürüttükleri için bedel ödüyorlar. Korunaklı alanlara çekilerek, güvenli sığınaklardan HDP'ye ahkam kesecekseniz şu gerçeği görmeye çalışın!” açıklamasına bulundu.

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