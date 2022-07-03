HDP'de Buldan ve Sancar yeniden seçildi

HDP’nin 5. Büyük Kongresi’nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Kongrede; Parti Meclisi ile Merkezi Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu’nun yeni üyeleri de belirlendi. MYK ve komisyonlarda görev yapan 11 isim, yeni üyeler arasında yer almadı.