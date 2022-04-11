Haşim Kılıç'tan ''adaylık'' açıklaması

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiası ortaya atılan Haşim Kılıç'tan açıklama geldi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilmişti. Öne sürülen adaylık iddiası gündemdeki sıcaklığını korurken, Haşim Kılıç'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, Haşim Kılıç, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar" dedi.

Haşim Kılıç 6'lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi. .