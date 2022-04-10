Haşim Kılıç Millet İttifakı'nın adayı mı olacak? İYİ Parti'den açıklama

Gazeteci Nihat Genç'in Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Haşim Kılıç'ı göstermesi sosyal medyada gündem olmuştu. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilmesinin ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan açıklama geldi.

tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programına konuk olan Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, katıldığı toplantı ve bütün açık alanlarda bu sürece ilişkin adayın temel kriterlerini belirledi. Yani biz 'İkinci bir Erdoğan vakası istemiyoruz' dedi. Bu Sayın Genel Başkanımızın cümlesi. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak dedi.

Son dönemlerde şöyle bir şey yapılmaya başlandı. İsimlerdeki popülerlik merkeze alınarak siyaset dizayn edilmeye başlandı. Bununla ilgili elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar yapmayın." .