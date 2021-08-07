Hangi partinin kaç üyesi var?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Ağustos 2021 itibariyle faaliyette bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini güncelledi. İşte bazı partilerin son üye rakamları...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dört ay aradan sonra siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin verileri güncelledi.

4 Ağustos 2021 itibariyle açıklanan yeni rakamlara göre Cumhur İttifakı ortaklarından AKP'nin üye sayısı 16 bin 277 artarken MHP'de düşüş yaşandı.

Yargıtay'ın son verilerine göre AKP 10 milyon 984 bin 312 olan üye sayısını 16 bin 277 arttırdı. İktidar partisinin toplam üye sayısı 11 milyonu aşarak 11 milyon 589'a yükseldi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin üye sayılarında ise AKP'nin aksine düşüş yaşandı. Devlet Bahçeli liderliğindeki partinin nisan ayında 479 bin 197 olan üye sayısı 475 bin 338'e düştü. MHP'nin dört ayda kaybettiği üye sayısı 3 bin 859 olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında 1 milyon 257 bin 110 üyeye sahip CHP, geride kalan dört ayda üye sayısını 31 bin 116 arttırdı. CHP'nin toplam üye sayısı 1 milyon 288 bin 226'ya ulaştı.

2020 yılında 400 bin üye hedefi koyan İYİ Parti ise henüz bu rakama anca ulaştı.Nisan ayında 368 bin 344 üyeye sahip olan İYİ Parti, üye sayısını 40 bin 352 arttırdı ve toplam 408 bin 696 üyeye ulaştı.

10 BİN BARAJINI GEÇTİ

17 Mayıs tarihinde kurulan Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin üye sayısı ilk kez verilerde yer aldı. Türkiye'nin farklı illerinde ziyaretlerini sürdüren İnce liderliğindeki partinin toplam üye sayısı 11 bin 144 olarak kayıtlara geçti.



27 bin 211 üyeye sahip olan Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, 5 bin 79 artışla toplam 32 bin 290 üyeye ulaştı. Nisan ayında 30 bin 88 üyeye sahip olan DEVA Partisi ise 12 bin 310 yeni üyeyle toplam 42 bin 398 üyeye ulaştı.

ÜYE SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN PARTİ SAADET

Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi geride kalan dört ayda üye sayısını en çok arttıran siyasi parti oldu. Nisan ayında 211 bin 823 üyeye sahip olan Saadet Partisi, üye sayısını 59 bin 156 arttırdı ve toplam 270 bin 979'a ulaştı.

YENİDEN REFAH SESSİZ SEDASIZ 140 BİNİ BULDU

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin ise üye sayılarını artırmaya devam ediyor. Dört ay önce 120 bin 736 üyeye sahip olan parti, 18 bin 335 artışla toplam 139 bin 71'e üyeye ulaştı.



6 ay önce 432 bin üyesi olan Demokrat Parti'nin üye sayısı 407.643'e düştü.

BBP'nin güncel üye sayısı 51.615

DSP'nin üye sayısı 33.068'den 31.045'e düştü.

Haydar Baş'ın kurucusu olduğu Bağımsız Türkiye Partisi, şimdi oğlu Hüseyin Baş'ın yönetiminde.

BTP'nin 2017 yılı başında 5 bin 551 üyesi bulunuyordu. Altı ay önce 6.260 üyesi olan partiye katılım devam ediyor. Son üye sayısı 7.298

2017 başında 22 bin 647 üyesi olan Vatan Partisi'nde üye kaybı devam ediyor. VP'nin güncel üye sayısı altı ayda 19.281'den 17.528'e düştü.

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