Hangi parti hangi partiyle bayramlaşmama kararı aldı?
Siyasi partiler Kurban Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşacak. 3-4 kişiden oluşan heyetler birbirlerine ziyarette bulunacak. Ancak bazı partiler bazı partilerle bayramlaşmama kararı aldı.
2022-07-09 11:07:12
Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu. Parti heyetleri bayramın ikinci günü yüz yüze yapılacak ziyaretlerle bayramlaşacak.
Sözcü'nün haberine göre, bayramlaşmama kararı alan partiler şöyle:
– AK Parti; HDP, DEVA, Gelecek Partisi ve Zafer Partisi'yle bayramlaşmayacak.
– Sadece sekiz partiyle bayramlaşma kararı alan MHP‘nin listesinde HDP'nin yanı sıra İYİ Parti ve Zafer Partisi de bulunmuyor.
– 17 partiyle bayramlaşacak olan CHP ise Zafer Partisi, HÜDAPAR, Merkez Parti, Milli Yol Partisi'yle bayramlaşmayacak.
– İYİ Parti; MHP, HDP ve Zafer Partisi'yle bayramlaşmayacak.
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ziyaret edeceği partiler sırasıyla şöyle:
– AK Parti: CHP, MHP, HÜDAPAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.
– CHP: DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, TDP ve Memleket Partisi.
– MHP: DSP, AKP, BBP, TDP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Memleket Partisi.
– İYİ Parti: TDP, Saadet Partisi, DP, CHP, Milli Yol Partisi, AKP, DSP, Gelecek Partisi, DEVA, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, HÜDAPAR , BTP, Memleket Partisi ve Merkez Parti.
Siyasi partilerin bayramlaşma heyetleri ise şu isimlerden oluşuyor:
AK Parti: Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Gençlik Kolları MYK Üyesi Ertuğrul Osman Yörük.
CHP: Heyet: Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Kacan, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ.
İYİ Parti: Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Genç Teşkilatlanma Başkanı Onur Hondoroğlu.
MHP: Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe. .
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