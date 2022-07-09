Hangi parti hangi partiyle bayramlaşmama kararı aldı?

Siyasi partiler Kurban Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşacak. 3-4 kişiden oluşan heyetler birbirlerine ziyarette bulunacak. Ancak bazı partiler bazı partilerle bayramlaşmama kararı aldı.