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Hanefi Avcı'dan Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

2 Saat Önce
2022-08-23 15:39:57
Hanefi Avcı'dan Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'iftira' suçlamalarında bulundu.

Erk Acarer, Avcı'nın suç duyurusunu sosyal medya üzerinden paylaşırken, "Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Süleyman Soylu hakkında Şikayette bulundu. Ayrıca Erdoğan'a bir mektup ve şikayet dilekçesi sundu… Soylu'ya yönelik şikayeti 2 başlıkta: Görevi kötüye kullanma ve iftira" dedi.

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