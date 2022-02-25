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Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir

TIMETURK / POLİTİKA / Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir

Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir

Halk TV'de Rusya'nın Ukrayna müdahalesini değerlendiren Kadri Gürsel Türkiye'nin 'yeni soğuk savaş'a verebileceği en stratejik tepkinin iktidar değişikliği olduğunu öne sürdü.

55 Dakika Önce
2022-02-25 09:45:08
Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir

Halk TV sunucusu Kadri Gürsel, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini Gazeteci İsmail Saymaz ile birlikte değerlendirdi. Gürsel "Buradan nasıl çıkılır, kısa vadede çıkmak mümkün mü? Ben kısa vadede çıkılabileceği kanaatinde değilim. Türkiye'nin bu yeni döneme, bu yeni soğuk savaşa verebileceği en stratejik, en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir." dedi.

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