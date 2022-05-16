HAK-PAR’ın yeni genel başkanı belli oldu

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), dün Ankara’da 9’uncu Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongrede Düzgün Kaplan partinin yeni genel başkanı seçildi.

Ankara Mimar ve Mühendisler Odası'nda dün gerçekleştirilen kongreye değişik kentlerden delegasyonun yanı sıra HÜDA PAR, HDP ve diğer partilerden de konuklar katıldı.

Kongre salonu, Qazi Muhammed, Mele Mustafa Barzani, Şeyh Said ve Seyid Rıza'nın portreleri ile süslendi.

Kongrede bir konuşma yapan HAK-PAR Eski Genel Başkanı Latif Epözdemir, partisinin Kürt meselesinin çözümü konusunda muhataplardan biri olduğunu söylemiş, “Eğer bu meseleyi Kürtlerle çözmek istiyorsanız ki bize göre en doğru olanı budur, o zaman biz Hak ve Özgürlükler Partisi olarak taraf bir partiyiz. Muhataplardan bir tanesiyiz. En doğru olanı da muhatapları ile oturum meseleyi müzakere ederek, diplomatik yollar ve çağdaş demokratik yöntemlerle çözmektir. HAK-PAR bu davayı güden bir partidir” ifadelerini kullanmıştı.

Epözdemir başkanlığa aday olmamıştı

Latif Epözdemir, 10 Nisan'da yaşadığı trafik kazası nedeniyle sağlık problemleri yaşadığını ve tedavi sürecinin uzun süreceğini belirterek bu kongrede Genel Başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

Epözdemir, “Ama hiç şüpheniz olmasın, 100 kere de dünyaya gelsem yine HAK-PAR'lı olurum. Benim için en büyük onur bu partinin başkanı olmaktı. Ama buradayım, hiç bir yere gitmiyorum. Bu partinin bir neferi olarak hayatımın sonuna kadar arkadaşlarımın yanında olacağım ve sizi asla yalnız bırakmayacağım” açıklamasında bulunmuştu.

Yeni başkan Düzgün Kaplan

Kongrede düzenlenen seçimde Düzgün Kaplan partinin yeni genel başkanı seçildi.

Öte yandan olağan kongrede Parti Meclisi (PM) de belli oldu.

Kaynak: Rudaw

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