Gözler mecliste! 200 milletvekili sağlıkta şiddeti önlemek için toplanabilecek mi?

Gözler TBMM'ne çevrilmiş durumda. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırdı. AK Parti ve MHP toplantıya katılmayacağını duyurdu. 200 milletvekili salonda bulunursa sağlıkta şiddet görüşülecek.

Geçtiğimiz günlerde CHP, 120 imzayla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına başvurarak, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nun sağlık çalışanlarına şiddet konusu ile CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifinin görüşülmesi planlanan olağanüstü toplantının bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Meclis sağlıkta şiddet için olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

Sabah köşe yazarı Yavuz Donat'ın bugün yayınlanan köşe yazısında Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüştüğünü ve bugün gerçekleşmesi beklenen olağanüstü toplantı için 200 milletvekilinin hazır olması gerektiğini belirterek şu sözlere yer verdi:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi... Bugün saat 15.00'te, olağanüstü toplantı için. Başkan Şentop ile bugünü konuştuk... Dedi ki:

"Toplantı çağrısı için 120 imza lazım. CHP bu sayıyı buldu. Toplantı için başvurdu. Ben de Genel Kurulu toplantıya çağırdım. Fakat toplantının başlaması için Meclis'te, 200 milletvekilinin hazır olması lazım. Biraz zor görünüyor. Buna rağmen biz hazırlıklarımızı yapıyoruz."