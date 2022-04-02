Görevinden alınan Ağıralioğlu ilk kez konuştu! İstifa konusunda ne dedi?

İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda “Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı” görevinden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu kararın ardından ilk kez konuştu. Ağıralioğlu 'Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim” dedi

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda çarşamba günü değişiklik yaşanırken partinin Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürüten İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu görevinden alındı.

Karar sonrası ilk kez konuşan Yavuz Ağıralioğlu önceden kendisine bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" dedi.

" Tasarruf genel başkanın" diyen Ağıralioğlu, “Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur” ifadelerini kullandı. Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin ise Ağıralioğlu "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum" dedi.

"İstifa etmeyi düşünmüyorum"

Yavuz Ağırlioğlu, "Sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım” derken önümüzdeki süreç hakkında şunları söyledi: “Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım.”

Ağıralioğlu, istifa etmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.

"Siyasî kararların siyasî sonuçları olur"

Karara ilişkin bir açıklama yapmayı erken bulduğunu vurgulayan Yavuz Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar siyasî kararlardır, siyasî sonuçları olur. İsabet etti mi memlekete iyi olur, isabet etmezse denenmiş ve yanlış yapılmış olur. Şu an arkadaşlarla kararı değerlendiriyoruz. Şahsi kavgalarla memleketi meşgul etmeyiz. Ben şahsi kavga vermiyorum, memleket kavgası veriyorum. Henüz açıklama yapmak için erken. Birkaç gün sonra bir şey demem gerekirse bir televizyon programına konuk olabilirim, paylaşım yapabilirim, basın açıklaması ile düşüncelerimi ifade edebilirim.”

"İtiraz ettiğiniz adamların ahlâkından olmayacaksınız"

Millet İttifakı'nın genişlemesine ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı için parti yönetiminden uzaklaştığı yorumlarına ve iddialarına da tepki gösteren Ağıralioğlu şunları söyledi: “Siyasetin en büyük belası goy goy. Bir sürü münasebetsiz değerlendirme görüyorum. Ekranda benim hakkımda konuşurken adaptan kopan insanlar görüyorum. AK Parti'ye karşı itirazlarımızı en çok zayıflatan şey adap bilmez değerlendirmelerdir. Erdoğan, bir şey olunca ‘harika oldu' diyen eyyamcılar yüzünden 20 yıldır iktidarda kalıyor ve siyaset bu hale geliyor. İtiraz etmek yetmiyor. İtiraz ettiğiniz adamların ahlâkından olmayacaksınız. ‘Trol' olmayacaksınız. İnsanlar şu muhalefetin haline bak der."

Kaynak: Medyascobe .