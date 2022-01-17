Gökçek: Darbe olmadıysa, bunun iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek’tir

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, 'Biz Ankara’da darbeyi önleyen kişiyiz' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu.

Burada FETÖ ile ilişkili olduğu iddialarına cevap veren Gökçek şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi anlamda şu anda FETÖ'cü var. Ben biliyorum. Bunların da tahrikiyle meseleyi daha önceye getirmek noktasında çok ciddi bir gayret var. Eğer Türkiye'de darbe olmadıysa, olamadıysa birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek'tir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.