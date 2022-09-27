Geri sayımda son günler… Masaya kim nasıl oturacak?

Muhalefet partilerinin önümüzdeki Pazar günü CHP Genel Merkezi’nde yapacakları görüşme öncesi parti genel merkezlerinde bir nabız yokladım. Not defterime yansıyan konu, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu oldu…

TIMETURK | İLHAN KESEN

Ağustos ayının son günlerinde ilk turunu tamamlayan 6'lı masanın ikinci tur görüşmelerine 2 Ekim'de başlayacağı bildirilmişti. Malum, Eylül'ün son günlerindeyiz ve geri sayımda sona yaklaşmış vaziyetteyiz. Muhalefet partilerinin önümüzdeki Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde yapacakları görüşme öncesi parti genel merkezlerinde bir nabız yokladım. İşte not defterime yansıyanlar:

CHP: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, masaya en rahat ve aynı zamanda en büyük yükle oturacak isim. Çünkü masaya verilen arada Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinde herkesin ve özellikle de kendisinin durması masada kesinlikle gündeme gelecek. Zaten bu görüşmeyi diğerlerinden ayıran, liderler “Adaylık konusu gündeme gelmedi” demekte biraz zorlanacak olmaları… Bundan sonra adaylık konusunun gündeme gelmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Şunu belirteyim; CHP liderinin adaylığına en fazla ve aslında da şerhsiz olarak tek olumlu bakan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal…

İyi Parti: Parti kulislerinden edindiğim izlenim Meral Akşener'in, masaya oldukça sert oturacağı… Detaylandırmak gerekirse, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu baya zorlayacağı televizyon ekranlarında dile getirdiği “Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir görev” sözünü, 2 Ekim'deki görüşmede değilse bile en yakın zamanda Kemal Kılıçdaoroğlu'nun yüzüne söyleyeceği dile getiriliyor.

DEVA-Gelecek Partileri: Deva ve Gelecek Partileri'nde benzer telaşlar yaşanıyor son günlerde… Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından özellikle Ali Babacan'ın “Sen kimsin ya?” şeklinde hedef alınmış olması, Babacan'ın işini kolaylaştırdığı masadaki pazarlık kabiliyetini artırdığı yorumları yapılıyor. Dile getirebileceğim ikinci bir husus şu; Meral Akşener ve İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'na oy oranına güvenerek yaptıkları muhalefet olmasa Babacan çok daha sert bir muhalefet gerçekleştirir. Bu konuda Davutoğlu da Babacan gibi düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık için uygun bir isim olmadığı düşüncesinde… Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'in “Adayımız Davutoğlu” açıklaması aslında Kılıçdaroğlu'na karşı parti görüşü yani…

Saadet Partisi: 2 Ekim'de CHP Genel Merkezi'ne elinde en az dosyayla gidecek liderler arasında Temel Karamollaoğlu zikrediliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik tam bir destek havası yoksa da ciddi bir tepki de yok.

Demokrat Parti: Gültekin Uysal, 6'lı masa içinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu adaylık konusunda açıktan destekleyen tek isim… Bu tutumunu sürdüreceği izlenimini ediniyorum. .