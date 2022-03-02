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'Gelecek ve DEVA partileri için 'Millet İttifakı’na katılıyor' demek henüz erken'

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu, 'Ankara Kulislerinde Gelecek ve DEVA partileri için 'Millet İttifakı’na katılıyor' demenin henüz erken olduğu konuşuluyor' dedi.

25 Dakika Önce
2022-03-02 08:46:54
'Gelecek ve DEVA partileri için 'Millet İttifakı’na katılıyor' demek henüz erken'

Ankara Bilkent Otel'de 6 muhalefet partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni imzalanması muhalefette “Altı partili ittifak” söylemlerini öne çıkardı. Ancak Gelecek ve DEVA partileri için “Millet İttifakı'na katılıyor” demenin “henüz erken olduğu” vurgulanıyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, her iki parti yönetimi de önceki gün imzalanan deklarasyonun “bir ittifak olarak nitelendirilemeyeceği, siyasi partiler arasındaki bir işbirliği olarak yorumlanacağını” belirtiyor. Bununla birlikte “altı parti arasında resmen bir ittifak kurulacaksa, bunun en önemli ölçütünün 2023 seçimleri sonrası hassas alanlarda nasıl bir yol izleyeceğinin belirlenmesi olduğu” vurgulanıyor.

“Her iki partinin yönetimi de mevcut Millet İttifakı yapısına katılmaya sıcak bakmıyor”

Her iki partinin yönetimi de “mevcut Millet İttifakı yapısına katılmaya sıcak bakmıyor.” DEVA ve Gelecek partilerinin kurmayları, mevcut durumda da CHP ve İyi Parti arasında “çoğu kez görüş ayrılıklarının yaşandığını” ifade ediyor. Bu duruma 31 Mart 2019'daki yerel seçimler örnek gösteriliyor.

Gelecek ve DEVA parti kulislerinde Millet İttifakı'nda henüz tam anlamıyla bir birliktelik sağlanmamış olduğu; altı muhalefet partisi bir ittifakın içinde yer alacaksa, tam bir birliktelik olması ve eşitlerin temsili olması gerektiği ifade ediliyor. .

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