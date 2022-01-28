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TIMETURK / POLİTİKA / Gelecek Partisi’nden Cumhuriyet'e 'üçüncü ittifak' iddialarına yanıt

Gelecek Partisi’nden Cumhuriyet'e 'üçüncü ittifak' iddialarına yanıt

Cumhuriyet gazetesinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun DEVA Partisi lideri Babacan ve İYİ Parti lideri Akşener ile birlikte üçüncü bir ittifak istediği iddiasına Gelecek Partisi'nden yanıt geldi.

2 Saat Önce
2022-01-28 15:53:54
Gelecek Partisi’nden Cumhuriyet'e 'üçüncü ittifak' iddialarına yanıt

İttifak ile ilgili yoğun görüşme trafiği Ankara kulislerini hareketlendirirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu-DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan görüşmesi sonrası Cumhuriyet gazetesi bir iddia ortaya attı.

Cumhuriyet, Davutoğlu'nun Babacan ve Akşener ile birlikte üçüncü bir ittifak kurmak istediğini iddia etti.

Haberde, “Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın perde arkasında üçüncü ittifak arayışı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu'nun, İYİ Parti'yi de yanına alarak Millet'ten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği belirtildi” ifadelerine yer verildi.

GELECEK PARTİSİ'NDEN YANIT: GERÇEKLİKTEN UZAKTIR

Cumhuriyet'in bu iddiasına yanıt ise geçikmedi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, iddiaları yalanlarken, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Sn.Genel Başkanımız'ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır.

Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarfedilmektedir.”

Ekran Resmi 2022-01-28 15.53.04 .

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