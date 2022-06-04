Gelecek Partisi’nden AK Partilileri çağrı: Gelin bu sevdadan vazgeçin!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 'Tehlike çanları çalıyor. Bu saatten sonra AKP’de kalmanın haklı bir mazereti kalmamıştır' diyerek 'Gelin bu sevdadan vaz geçin' ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak başta ekonomi olmak üzere iktidarın politikalarını eleştirdi, AK Parti'yi destekleyenlere seslendi.

Aczimendi olması nedeniyle ordudan atılan bir 'SADAT'çı'nın ülkeyi sandıkta teslim etmeyeceğini söylediğini belirten Özdağ, tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

Özdağ artık AK Parti'de kalmanın haklı bir mazeretinin kalmadığını söyleyerek, "Bu milletin çığlıklarına, feryatlarına kulak verin" dedi.

"NE KADAR EKONOMİST OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı enflasyon rakamlarına atıfta bulunan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ben ekonomistim' sözlerini de hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Hemen her gece saat 00.00 da yeni zamlar açıklanıyor. İnsanlar yeni güne kabusla uyanıyor. Düştü, düşecek denildikçe enflasyon yükseliyor.

Dolar 17, Euro 18 TL'ye dayandı. İktidar hala masal anlatıyor. Cumhurbaşkanı,” Ben ekonomistim” diyor. Eskiden böyle bir iddiası yoktu, bu icat da yeni çıktı.

Son birkaç yılın uygulamalarına bakıldığında –ekonomistim- diyenlerin ne kadar ekonomist olduklarını görüyoruz. Ne yazık ki, hiçbir şey bilmiyorlar. En kötüsü hiçbir şey bilmediklerini bilmemeleri."

"KRİZ DERİNLEŞTİKÇE KOLTUKLARA YAPIŞIYORLAR"

Ülkesini düşünen bir iktidarın yapamadığı noktada bırakması gerektiğini ifade eden Selçuk Özdağ, şunları söyledi:

Her söylediğinin tersi çıkan bir partiye düşen emaneti ehil olana devretmektir.

Ama bizde tersi oluyor, kriz derinleştikçe koltuklara daha çok yapışıyorlar.

Nasıl siyasi ömrümüzü uzatırız diye-hukuk dışı-arayışlara giriyorlar."

Seçim güvenliğine ilişkin geçen günlerde de bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine Çeken Özdağ, "Aczimendilikten TSK'dan atılmış bir SADAT'çı yaptığı paylaşımda, ülkeyi sandıkta teslim etmeyeceklerini söyledi" diyerek tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

SADAT'çıyla ilgili olarak "Bu ülkede hukukun H'si olsaydı kulağından tutulup sanık sandalyesine çıkarılırdı" diyen Özdağ, "Bu tip olaylar soruşturulmuyorsa, bu lafları onlara onları koruyanlar söyletiyordur" diye konuştu.

"Başarısız bir parti, bir heyet niçin iktidarı bırakmaz?" diye soran Özdağ, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Arkasında defosu, korkacak icraatı, hırsızlığı, yolsuzluğu olmayan siyasetçiler görevi devretmekten korkmazlar.

Koltuğa yapışmak sadece siyasi ihtirasla açıklanacak bir durum değil, biraz da yargılanma korkusu ile ilgili mi?

Bu kadar çırpınmanın, didinmenin arkasında yargılanma korkusu mu yatıyor acaba?"

"Tehlike çanları çalıyor" diyen Özdağ, AK Parti'de kalanları şu sözlerle uyararak açıklamasını tamamladı:

"Bu saatten sonra AKP'de kalmanın haklı bir mazereti kalmamıştır. Yalanla, küçük rüşvetlerle vatandaşı aldatmak artık mümkün değil.

Erken veya zamanında yapılacak seçimde AK Partinin artık yüzde 20 oy alma şansı bile kalmamıştır.

Gelin bu sevdadan vaz geçin, inin o arabadan, inin o trenden(!) Bu milletin çığlıklarına, feryatlarına kulak verin.

'Bir cümle çınlar hep kulaklarımda, mesuldür dünyada herkes her şeyden.' " .