Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: İktidar bu Türkiye'yi yordu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 6 siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği liderler buluşması hakkında konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da esnaf ziyaretinde bulunmasının ardından, akşam saatlerinde bir yerel televizyon kanalına konuk oldu. 6 siyasi parti genel başkanının ikinci kez bir araya geldiği liderler buluşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Eğer böyle bir altılı masa oluşmamış olsaydı, muhtemelen bu seçim yasası gündeme gelmeyebilirdi." dedi.

BARAJIN YÜZDE 0 OLMASI LAZIM

Seçim kanununa ilişkin Davutoğlu, “Barajın yüzde 7 değil yüzde 0 olması lazım. Barajın yüzde 10 olması çok yüksek bir orandı. Herhangi bir barajın olması sebebi temsilde adalet ve siyasi istikrarı sağlamak. Halbuki şimdiki cumhurbaşkanı hükümet sisteminde siyasi istikrar milletvekili tarafından belirlenmiyor. Cumhurbaşkanı seçimiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla barajın herhangi bir şekilde olmasının bir mantığı yok” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN DEVAMI DEĞİLİZ

Gelecek Partisi'nin hedef alınmasıyla ilgili Davutoğlu, “En çok da Gelecek Partisi'ni hedef alıyorlar. Gelecek Partisi, AKP'den ilk kopan parti ve AKP'nin devamı değiliz. Bizde her partiden var. AKP kitlelerinin en çok ilgi gösterdiği parti olarak siyaset sahnesine çıktık” dedi.

6'LI MASA OLMASAYDI, SEÇİM GÜNDEME GELMEZDİ

Seçim kanununa ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Davutoğlu, şunları söyledi:

İktidarın kafasının almadığı şey şu; 2018 matematiğine göre hesap yapıyorlar. 2018'den bu yana köprünün altından çok sular geçti. İttifak içinde dağılmayı engellediği için, ittifak anlamını kaybetti. Biz yüzde 7 barajını tek başına geçme potansiyeline sahip olarak görüyoruz kendimizi.

İttifaka girmesine gerek bile yok. Eğer böyle bir altılı masa oluşmamış olsaydı, muhtemelen bu seçim yasası gündeme gelmeyebilirdi. Burada oluşan sinerjiyi zayıflatmak için bir mühendislik çabası içinde çıkarılmaya çalışılan bir yasa.

ERDOĞAN YAPSAYDI, ALKIŞLARDIM

“İktidar bu Türkiye'yi yordu. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli üsluplarıyla Türkiye'yi yordular” diyen Davutoğlu, “Bu millet ‘parmak sallamayın' dedi. Sizin bu ülkedeki hakkınız 84 milyonda birdir. Bizim de öyle. Son 50 yıldır ilk defa 6 parti bir araya geldi. ‘Ne yapacağız' diye sordular. Bu başlı başına önemli. Keşke bunu Sayın Erdoğan yapsaydı. Vallahi alkışlardım” ifadelerini kullandı. .