DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,5926 ₺

EURO

17,8964 ₺

ALTIN

962,81 ₺

BİST

2.525,20 ₺

TIMETURK / POLİTİKA / Gelecek Partisi kurucularından Başaran istifa etti

Gelecek Partisi kurucularından Başaran istifa etti

Ömer Faruk Başaran kurucuları içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden istifa etti.

35 Dakika Önce
2022-07-20 20:15:30
Gelecek Partisi kurucularından Başaran istifa etti

Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı, Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanı, Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ömer Faruk Başaran kurucuları içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden istifa etti.

İş dünyası, siyaset ve STK'lar içerisinde etkin bir isim olan Ömer Faruk Başaran'ın, Genel Başkanlığı'nı Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nden istifası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

62d8279250acca03bc2454d2

Ömer Faruk Başaran'ın siyasi hayatına devam edip etmeyeceği, ederse hangi partide devam edeceği şimdiden merak konusu oldu. DHA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş