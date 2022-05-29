Gelecek Partili Özdağ: Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, kesinlikle öldürülecekti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta uğradığı saldırıya işaret ederek, 'Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti.' dedi.

Halk TV'de yayınlanan gazeteci İnan Demirel'in sunduğu 'Asıl Mesele' programına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ konuk oldu.

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti. Hedefte gidip bir kişinin yumruk atması falan yoktu. Ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti. Çok hızlı bir şekilde ilan edilecekti. Ve ardından bizler saldırıya uğradık. Sayın Ali Babacan, Sayın Davutoğlu... Bu şahıslara 'Dolandırıcı' dedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bizlere 'Dolandırıcı' dediği zaman RTÜK onunla ilgili bir işlem yaptı mı? Veya savcılar herhangi bir işlem yaptı mı? O haberi yayınlayanlar hakkında bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı, kesinlikle yapılmadı"

Gelecek bir yılın çok sancılı geçeceğini ve değişimin de sancılı olacağını söyleyen Özdağ "Ama biz bunlara direneceğiz, milletimiz emin olsun" dedi.

Özdağ ayrıca erken seçim olacağına inandığını, bu seçimin de 4 Kasım'da gerçekleştirileceğini düşündüğünü belirtti.