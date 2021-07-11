Gelecek Partili Özdağ’dan Sedat Peker'e övgü

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “AK Parti’nin yüzde 40 olan oyları 25'e düştü. Eğer bu kayıplar olmamış olsaydı Sedat Peker'in sözleri çok havada kalırdı. Sedat Peker, Türkiye demokrasisine katma değer sağlıyor, katkıda bulunuyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gündeme ilişkin polemikhaber.com'a açıklamalarda bulundu.

Özdağ, açıklamasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i övdü.

Özdağ, Peker hakkında şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüzde 40 olan oyları 25'e düştü. 15 puan nerede? Yüzde 11 olan MHP'nin oyu yüzde 5-6'ya düştü. Nerede 5-6 puan? İşte bu bizim çabalarımızla oldu. Bugün Sedat Peker'in sözlerinin daha çok anlamlı hale gelmesi, bu mücadelenin sonucudur... Şu an topladığınız zaman ikisinin oyları 30-31 civarında; yirmi puanlık bir kayıpları var. Çok büyük bir kayıp bu. Eğer bu kayıplar olmamış olsaydı Sedat Peker'in sözleri çok havada kalırdı. Bu kadar gündemden olmaz, hiç de izleyemezdi. Daha çok baskı yaparlardı ama işte mücadelenin sonucunda, Sedat Peker, Türkiye demokrasisine katma değer sağlıyor, katkıda bulunuyor. Başka suçtan yapmış olabilir, cezasını çekmiş olabilir, aranıyor olabilir. Onları ben bilemem ama bu konulardaki kendisinin, şimdi söylediklerine bakarım ben."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.