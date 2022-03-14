Gelecek Partili Gözel: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı Davutoğlu

Katıldığı televizyon programında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, “Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu” dedi.

2023 seçimleri için kolları sıvayan 6'lı Millet İttifakı, henüz Cumhurbaşkanı adayına karar veremedi...

Kulislerde Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıkarken, Gelecek Partili Mustafa Gözel'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Flash TV'de Gizem Fidan'ın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Gözel, önce 6'lı masa ittifakına ardından da aday konusundaki sorulara yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olmasını, devleti tanımasını arzu ediyoruz ve tarafsız olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl yetkinin yürütme organında yani Başbakan'da olmasından, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin ise büyük ölçüde kısıtlanması gerektiğinden yanayız. Cumhurbaşkanı kim olacak veya kim olmayacak onu daha sonra kendi aramızda oturup konuşacağız.” sözlerini hatırlatan Gizem Fidan, daha sonra merak edilen o soruyu Gözel'e yöneltti.

“KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI AHMET DAVUTOĞLU”

“Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” diyen Fidan'a, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, şu şekilde cevap verdi:

“Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu. Bu ifadeleri okuduğum zaman ben bir Gelecek Partili olarak bunu anlarım. Çünkü demiş ki devlet tecrübesi olacak, tarafsız yaklaşacak vesaire… Bana göre benim partimin lideri bu özellikleri haiz. Tabii ki yani her parti kendi liderini doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister, isteyecektir de. Bizim de doğal Cumhurbaşkanı adayımız bizim açımızdan Ahmet Davutoğlu'dur.”

“NEREYE OTURACAĞINI DAHİ ARKA PLANDA TUTAN BİR LİDER”

Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına konusuna yaklaşımı ile ilgili de konuşan Gözel, “Partilerin talebi her zaman liderlerini en üst makam neredeyse orada görmektir. Biz de zaman zaman bunları konuşuyoruz. Ama az önce bahsettiğim gibi nereye oturacağını dahi arka planda tutan bir liderin, şu anda ‘ben Cumhurbaşkanı olayım' gibi bir hususta asla böyle bir diretmesi olmaz. Tabii gönlümüzden geçer.

“DIŞARIDAN BİRİSİ DE OLABİLİR”

Ama şu anda önemli olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bahsettiği gibi 6 partinin veya başka bileşenlerde katılırsa, o geniş mutabakatın üstünde uzlaştığı ve memleketin faydasına olacak isim kimse onun aday olmasıdır. Şayet başka bir isim belirlenir ise genel başkanımız da bu konuda destek verecektir, feragat edecektir aday olma hakkından. Liderlerden birisi olabilir, dışarıdan birisi de olabilir. Mutabakat sağlanan isme karşı herkesin fedakârlık gösterip destek vermesi ve memleketin hayrına neyse o konuda adım atması gerekir diye düşünüyorum.” .