Gaye Usluer CHP’den istifa etti; İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Usluer'in istifası siyasi kulisleri hareketlendirirken, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia ediliyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP PM üyesi ve eski milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, istifasını duyurdu.

Usluer, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim.”

Öte yandan Usluer'in istifası sonrası, parti kurma sürecini ilerleten Muharrem İnce'ye katılıp katılmayacağı siyasi kulislerde konuşulmaya başlandı.

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini istemişti. İnce, Kılıçdaroğlu'na, 'Onursal Başkan ol' teklifi götürürken, olağanüstü kurultayın toplanmasını istemişti.

Kılıçdaroğlu her iki teklifi de reddetmişti. Bunun üzerine İnce ve Gaye Usluer'in de aralarında olduğu parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak olağanüstü kurultaya gitmek için karşı atağa geçmişti. O süreçte imzalar her gün açıklanırken, Usluer ve İnce kamuoyunun önüne birlikte çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.