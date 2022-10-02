Garo Paylan: Vatan, millet, Sakarya deyip malı götürüyorlar!

Yaşanan ekonomik sorunlar üzerinde duran Paylan, muhalefeti de krizin esas nedeni olduğunu öne sürdüğü terörle mücadele politikalarına karşı çıkmamakla eleştirdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan ekonomik sorunlar üzerinde duran Paylan, muhalefeti de krizin esas nedeni olduğunu öne sürdüğü terörle mücadele politikalarına karşı çıkmamakla eleştirdi.

MUHALEFETE: İKTİDARIN ARKASINA DİZİLİYORLAR

Paylan, “Muhalefetle rejim karşıtlığı ve 'kaynaklar yandaşlara gidiyor' konularında anlaşıyoruz. Ancak muhalefetin ortaya koymadığı bir konu var ki savaş politikalarına karşı çıkmak. İktidarın arkasına diziliyorlar” dedi.

“Bugün kirasını ödeyemeyen, çocuğuna ayakkabı alamayan, evinin gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan yurttaşlarımız bilsin ki şu anda evde yaşadığınız ekonomik krizin temel nedeni demokrasi krizidir” diyen Paylan şunları söyledi:

SEBEP GÜVENLİKÇİ POLİTİKALAR

Demokrasi krizini yaratan da maalesef iktidarın ortaya koyduğu güvenlikçi politikalarıdır. Türkiye'nin temel sorunlarına demokratik çözümler üretmek yerine, güvenlikçi politikalara döndüler… Şu anda eğitim ve sağlık alanına memurlar atanması gerekirken, bunların yerine polis ve askerler atanıyor… İktidar 2015 yılında çözüm sürecini bitirip savaş politikalarına döndükten sonra 2022 yılına geldiğimizde güvenlikçi politikaların toplamı 500 milyar TL'yi aştı… Savaş politikasının hakim olduğu yerde, bunlar bir yandan ‘vatan millet, Sakarya' deyip öbür taraftan malı götürürler.”