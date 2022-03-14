“Gardiyan devlet yerine, garson devlet anlayışını hâkim kılacağız”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İktidara geldiğimizde devletin millet için var olduğu prensibinden hareket ederek gardiyan devlet yerine, milletinin hizmetkarı garson devlet anlayışını hâkim kılacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın 2. Olağan kongresi dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Yeniden Refah PartisiGenel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Adeta iktidara yürüyüş kongremizi gerçekleştiriyoruz. Borçla, zamla, vergiyle devletin ve milletin varlıklarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş; işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam yapmak olacak” dedi.

İktidara geldiklerinde gerçekleştireceği hedeflerden bahseden Fatih Erbakan, “Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya yolunda Yeniden Refah iktidarı olarak bizler neler yapacağız? Bir defa Yeniden Refah iktidarında devlet bütçesi mutlaka denk bütçe olarak organize edilecek. Sadece bakanlıklar ve hükümet değil, bütün kamu kuruluşları ve belediyeler denk bütçe yapmak zorunluluğuna tabi tutulacak. Kimse gelirinden daha fazla harcama yapamayacak. Devletin bankalara gereksiz yere faiz ödemesinin önüne geçmek için yeniden havuz sistemi, yeniden kamu tek hesabı hayata geçirilecek. Biz milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. Bu kaynakla ne yapılacak? Dar gelirli milyonlara kaynak aktarılacak. Milyonlarca işsize iş ve istihdam imkânı oluşturacağız. Erbakan Hocamızın ağır sanayi hamlesinden tam 45 sene sonra yeniden topyekûn üretim, istihdam, ihracat, sanayi ve yüksek teknoloji hamlesini başlatacağız. 10 milyon işsizimize, 1 buçuk milyon diplomalı işsizimize iş, istihdam imkânı oluşturacağız. İstihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz. Bu ülkeyi tarım alanında 100 milyar dolar ihracat yapan ülke haline getireceğiz. Bütün Orta Doğu‘yu da doyuran bir ülke haline geleceğiz. AR-GE ve teknolojiye en önemli teşvikleri ve destekleri sağlayacağız. Özellikle yazılım ve kodlama, nano teknoloji alanında, sağlık teknolojileri, enerji teknolojileri ve savunma sanayi alanında ARGE'ye ve inovasyona en büyük teşvik ve yatırımı yapacağız. Kamuda işe alım ve görevlendirmelerde sadece üç kriter geçerli olacak; Ehliyet, liyakat ve adalet. Bundan böyle Millî Görüş geldiği zaman ehliyet ve liyakat esasına bakılmadan akrabalıkla, yandaşlıkla, hemşerilikle hiç kimse hiçbir makam ve mevkiye gelmeyecek. Dayısı olan değil hakkı olan hizmet makamına gelecek. Devletin millet için var olduğu prensibinden hareket ederek gardiyan devlet yerine, milletinin hizmetkarı garson devlet anlayışını hâkim kılacağız. Bütün bunlarla birlikte yeni bir dünyanın kurulması en başında da Millî Görüş'ün ve Yeniden Refah Partimizin en önemli hedeflerindendir” diye konuştu.

“İşçi, memur, emekli maaşlarına

yüzde 100 zam yapacağız”

İktidara geldiklerinde devlet bütçesinin denk bütçe olarak organize edileceğini vurgulayan Erbakan, “Kimse gelirinden daha fazla harcama yapamayacak. Borçla, zamla, vergiyle devletin ve milletin varlıklarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. Bu kaynak dar gelirliye aktarılacak, milyonlarca işsizimize iş ve istihdam olanağı oluşturacağız. Aziz milletimize Millî Görüş sözü veriyoruz. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Yeniden Büyük Türkiye'yi kurmaya hazırız”

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Erbakan, “Adalet için biz varız, refah için biz varız, huzur ve barış için biz varız, insan hakları için biz varız, Yaşanabilir bir Türkiye'yi kurmaya hazırız. Yeniden Büyük Türkiye'yi kurmaya hazırız. İslam Birliği'ni kurmaya hazırız. Yeni bir dünyayı kurmaya hazırız, kurtuluşa ancak Millî Görüşle ulaşılır. Millî Görüş sadece ve sadece Yeniden Refah ile gelir. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bugün seçilecek il başkanımıza, kongre delegelerimize, yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Refah gelecek yüzler gülecek, refah gelecek zulüm bitecek inşallah” dedi.



Kongrede tek aday olan partinin İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi yeniden seçildi. .