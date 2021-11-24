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Fuat Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturmak için mücadele ettiklerini belirterek, Türkiye için kurgulanan karanlık senaryolara asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

1 Saat Önce
2021-11-24 09:58:57
Fuat Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturma adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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